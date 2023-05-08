За прогнозом екс-держсекретаря США, це станеться завдяки зусиллям Китаю.

Колишній державний секретар США Генрі Кіссінджер впевнений, що до кінця року між Україною і РФ можливі "реальні переговори".

Як заявив Кіссінджер в інтерв'ю CBS News, переговори між двома країнами стануть можливими завдяки Китаю.

"Тепер, коли Китай вступив у переговори, я думаю, до кінця року вони досягнуть апогею. Ми говоритимемо про переговорні процеси і навіть про реальні переговори (між Україною і РФ – УНІАН)", - сказав Кіссінджер.

Переговори України та РФ

На початку війни сторони провели кілька раундів перемовин, один з яких відбувся в Туреччині. Втім, значного прогресу ці зустрічі не принесли. Станом на зараз Україна та Росія контактують вкрай рідко, найчастіше щодо обміну військовополоненими.

Росія час від часу публічно клянчить переговори. Зокрема, у березні міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Москва нібито не відмовляється від "серйозних переговорів" по Україні, а кілька днів тому він заговорив про необхідність переговорів щодо припинення війни проти України.

Разом з тим, Україна притримується іншої позиції щодо перемовин. Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що переговори з РФ можливі тільки після припинення бойових дій і виведення російських військ до кордонів України 1991 року.

Водночас очільник МЗС Дмитро Кулеба зазначав, що, хоча Росія говорить про бажання закінчити війну, її бомбардування і обстріли українських сіл та міст з метою вбити якнайбільше людей і захопити якнайбільше територій, свідчать про зворотне.

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