За його словами, є кілька більш вдалих кандидатів на спільну гірську мандрівку.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц зізнався, що категорично не пішов би у похід з російським диктатром Володимиром Путіним.

Про це німецький канцлер заявив на форумі в німецькому гірському регіоні Альгау, повідомляє DW.

Відповідаючи на питання, з ким би зі своїх колег він би пішов у семиденний гірський похід, канцлер зазначив, що компанію йому могли б скласти президент Франції Еммануель Макроном та прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес. За його словами, Санчес - "той, хто міг би не відставати у плані спорту". Втім, є ще кілька інших людей, "які досить непогані".

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Водночас Шольц відповів, що точно не пішов би у спільний похід із Путіним.

Що ще Шольц говорив про Путіна та Росію

Риторика Шольца щодо Росії та Путіна особисто змінювалася впродовж війни і ставала більш різкішою. Як повідомляв УНІАН, Олаф Шольц упевнений, що президент РФ Володимир Путін не зупиниться на Україні - в його планах захоплення сусідніх територій.

Згодом Шольц різко відповів на мітингу провокаторам, які назвали його "розпалювачем війни". Канцлер відповів любителям Кремля, що якби у них "було хоч трохи розуму в голові" вони б назвали розпалювачем російського президента Володимира Путіна.

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