Він наголосив, що важливо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, і надати їй гарантії безпеки.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц упевнений, що президент РФ Володимир Путін не зупиниться на Україні - в його планах захоплення сусідніх територій. Про це представник ФРН заявив на урядовій прес-конференції, повідомляє DW.

Канцлер ФРН впевнений, що у планах Путіна - захоплення сусідніх територій. Тому, за словами Шольца, необхідно вести конкретну розмову про гарантії безпеки для України після закінчення війни в країні.

"А російський президент явно хоче поглинути деякі сусідні території: у нього є такий план щодо України, й, абсолютно очевидно, це також його план щодо Білорусі", - упевнений глава німецького уряду.

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Він виключив варіанти з можливим "заморожуванням" війни або, тим більше, узаконенням російської окупації деяких українських територій, як закликає дехто.

Шольц наголосив, що важливо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, і не погоджуватися на нав'язаний мир. Він запевнив, що підтримка з боку Німеччини продовжиться, і як приклад навів рішення про ремонт підбитих на українському полі бою західних озброєнь.

Німеччина та її позиція щодо війни РФ проти України

Напередодні Німеччина опублікувала першу стратегію національної безпеки країни, в якій назвала Росію головною загрозою для своєї безпеки і всього євроатлантичного простору.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що "найближчим часом" планує провести телефонну розмову з Путіним. Він має намір "закликати президента Росії вивести свої війська з України".

Нагадаємо, Німеччину не раз критикували за її зволікання з поставками Україні озброєння. Але її все-таки переконали в необхідності поставок Leopard 2 в Україну.

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