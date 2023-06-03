Шольц відповів любителям Кремля, що якби у них "було хоч трохи розуму в голові" вони б назвали розпалювачем російського президента Володимира Путіна.

У передмісті Берліна на проєвропейському мітингу партії СДПН, де виступав канцлер Німеччини Олаф Шольц, близько 100 проросійських активістів вигукували гасла проти надання зброї Україні та намагалися освистати політика.

Вони називали німецького канцлера "розпалювачем війни", "брехуном" і "бандитом" і вимагали "Миру без зброї", викрикували: "Забирайтеся геть!", пише видання Bild. Шольц не розгубився, а продовжив виступ, в ході якого різко відповів прихильникам Кремля.

"Розпалювач війни – Путін, він вторгся в Україну з 200 тис. солдатів. Путін хоче знищити і завоювати Україну", – заявив він.

Шольц звернувся до "крикунів" і сказав їм, що якби у них "було хоч трохи розуму в голові" вони б назвали розпалювачем Путіна.

Канцлер підкреслив, що через віну, яку почала РФ, він не бачить альтернативи підтримці України, навіть зброєю.

"Це необхідно, якщо на країну нападають... Тоді вона може захистити себе", – додав він.

За його словами, Путін убив багато людей, в тому числі дітей і людей похилого віку, а також наголосив, що "мир і свобода знаходяться під загрозою через цю агресивну війну".

А прем'єр-міністр федеральної землі Бранденбург Дітмар Войдке, який виступав після Шольца, закликав проросійських мітингарів провести акцію на Красній площі у Москві.

Росіяни в Німеччині

У Німеччині вже давно діє розгалуджена шпіонська мережа Кремля. З початку війни проти України, росіяни влаштовують провокації у Німеччині, де мешкає багато українських біженців.

Німеччина з перших днів війни допомагає Україні. А останнім часом країна постачає все більше зброї.

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