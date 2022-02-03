Німеччину останнім часом критикують за її позицію щодо військової допомоги Україні.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що "невдовзі" зустрінеться з російським президентом Володимиром Путіним у Москві на тлі того, що він назвав "дуже серйозною" ситуацією на кордоні з Україною.

Про це він розповів в інтерв’ю телеканалу ZDF, цитує Politico.

"Я поїду до США і невдовзі буду в Москві, щоб продовжити обговорення необхідних питань", – відповів Шольц, додавши, що зустріч "запланована і відбудеться найближчим часом".

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Канцлер ФРН зазначив, що зосереджене навколо України 130-тисячне російське військо може спробувати вторгнутися на територію країни.

"Не можна не брати до уваги, що на кордоні з Україною дуже багато солдатів. Все це може бути передумовою воєнних дій. Ось чому так важливо, щоб ми розуміли, що ми говоримо і що ми готуємо, а саме те, що загроза територіальному суверенітету і цілісності України, військовий напад на неї може мати дуже високу ціну. І я думаю, що це повідомлення було зрозуміле", – додав Шольц.

Німеччину останнім часом критикують за її позицію щодо військової допомоги Україні.

Новий уряд відмовився постачати оборонне озброєння ЗСУ і заблокував передачу зброї німецького виробництва союзникам по НАТО.

Натомість Берлін обрав "дипломатичний шлях" врегулювання кризи на російсько-українському кордоні. У країні вважають, що передача зброї українській армії може провокувати Росію нарощувати війська на кордоні.

Водночас керівництво Німеччини не виключає жорсткі санкції проти Москви у разі вторгнення в Україну, в тому числі зупинення стратегічного політичного інструменту Путіна – газопроводу в обхід України – "Північного потоку-2".

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