Німеччина відмовляється видавати дозвіл на запит свого союзника по НАТО Естонії щодо передачі українському війську зброї німецького виробництва.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на Wall Street Journal.
Раніше цього тижня Держдеп США дозволив Литві, Латвії й Естонії відправити ракети й інше озброєння американського виробництва до України через побоювання вторгнення Росії.
Багато союзників по НАТО, в тому числі Британія й Польща, також погодилися експортувати зброю напряму до України, проте уряд Німеччини від цього відмовляється.
Читайте такожУ Росії погрожують "найсерйознішими наслідками" у разі ігнорування її вимог в СШАУ випадку з Естонією Берлін відмовляється відправляти третій країні – Україні – артилерію, що підтвердили естонські та німецькі офіційні особи.
Йдеться про гаубиці Д-30, що стріляє 122 мм снарядами приблизно на 20 кілометрів, які Естонії передали у 2009 році.
Гаубиці вироблені у СРСР й були дислоковані у колишній Східній Німеччині. Після возз’єднання у 1990-х Берлін експортував їх до Фінляндії, а та передала Естонії.
Представники Естонії все ж сподіваються, що уряд ФРН передумає.
Важливо
Німеччина не планує постачати Україні зброю для захисту суверенітету від російської агресії і шукає шляхи дипломатичного врегулювання спровокованої Кремлем кризи на прикордонні у Східній Європі.
При цьому, за словами глави німецького МЗС, ФРН готова переглянути позицію щодо "Північного потоку-2", який, як вважають Україна та її європейські партнери, може стати стратегічною зброєю Путіна й вплинути на енергозалежність ЄС від РФ.
Призупинення "Північного потоку-2" є крайнім заходом пропонованих Вашингтоном обмежень проти Росії, якщо Кремль зважиться вторгнутися в Україну.
З листопада 2021 року сертифікація російського газопроводу призупинена через виявлені порушення європейського законодавства.