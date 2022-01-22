Представники Естонії все ж сподіваються, що уряд ФРН передумає.

Німеччина відмовляється видавати дозвіл на запит свого союзника по НАТО Естонії щодо передачі українському війську зброї німецького виробництва.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на Wall Street Journal.

Раніше цього тижня Держдеп США дозволив Литві, Латвії й Естонії відправити ракети й інше озброєння американського виробництва до України через побоювання вторгнення Росії.

Багато союзників по НАТО, в тому числі Британія й Польща, також погодилися експортувати зброю напряму до України, проте уряд Німеччини від цього відмовляється.

Читайте такожУ Росії погрожують "найсерйознішими наслідками" у разі ігнорування її вимог в СШАУ випадку з Естонією Берлін відмовляється відправляти третій країні – Україні – артилерію, що підтвердили естонські та німецькі офіційні особи.

Йдеться про гаубиці Д-30, що стріляє 122 мм снарядами приблизно на 20 кілометрів, які Естонії передали у 2009 році.

Гаубиці вироблені у СРСР й були дислоковані у колишній Східній Німеччині. Після возз’єднання у 1990-х Берлін експортував їх до Фінляндії, а та передала Естонії.

Представники Естонії все ж сподіваються, що уряд ФРН передумає.

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Німеччина не планує постачати Україні зброю для захисту суверенітету від російської агресії і шукає шляхи дипломатичного врегулювання спровокованої Кремлем кризи на прикордонні у Східній Європі.

При цьому, за словами глави німецького МЗС, ФРН готова переглянути позицію щодо "Північного потоку-2", який, як вважають Україна та її європейські партнери, може стати стратегічною зброєю Путіна й вплинути на енергозалежність ЄС від РФ.

Призупинення "Північного потоку-2" є крайнім заходом пропонованих Вашингтоном обмежень проти Росії, якщо Кремль зважиться вторгнутися в Україну.

З листопада 2021 року сертифікація російського газопроводу призупинена через виявлені порушення європейського законодавства.

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