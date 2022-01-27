Берлін відмовляється передавати українським бійцям озброєння для захисту від окупанта.

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Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Берлін підтримує Україну перед лицем нової російської загрози, й пригадала 5 тисяч переданих шоломів для військових.

Про це йшлося під час виступу глави МЗС у Бундестазі, цитує Укрінформ.

"І Німеччина підтримує Україну також у військовому плані. А саме, і я хотіла би про це чітко заявити тут – щоби виконати українські побажання, ми зараз постачаємо захисні шоломи", – відповіла Бербок.

Політик додала, що це ж стосується питання "захисного бункера під Одесою": "Кілька днів тому був заклик до нас підтримати його відновлення. І завтра відбудеться перша ознайомлювальна поїздка туди".

Читайте такожРумунія готова прийняти на своїй території додаткові сили НАТОВодночас вона ще раз наголосила, що ФРН не буде постачати українській армії зброю.

Новий уряд Німеччини на чолі з Олафом Шольцом продовжив політику колишньої канцлерки ФРН Ангели Меркель щодо військової допомоги Києву.

Берлін відмовляється передавати українським бійцям озброєння для захисту від окупанта, а також блокує постачання зброї німецького виробництва своїм союзникам по НАТО. І це в той час, як низка країн Європи, включно з Британією, а також США зголосилися допомогти ЗСУ на тлі можливого вторгнення РФ.

Це рішення у Міноборони країни пояснюють побоюваннями, що такі поставки можуть спровокувати Кремль на нову ескалацію проти України.

Польща і Латвія публічно розкритикували позицію Берліна. Замість цього ФРН постачає Україні так звану "несмертельну" допомогу, включаючи польові госпіталі і військові шоломи.

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