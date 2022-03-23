У Зеленського зазначили, що з інформаційного простору зник не тільки голова Міноборони РФ, а й інші ключові політичні фігури країни-окупанта.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував раптове зникнення міністра оборони РФ Сергія Шойгу з публічного простору. Він назвав цю тишу "цікавою", але зауважив, що з інформаційного простору зникли ще кілька ключових політичних фігур країни-окупанта.

Про це Подоляк написав у Telegram.

Шойгу не з'являється на публіці вже близько двох тижнів. Його нема в ефірі федеральних каналів та на публічних протокольних заходах. Зник й начальник генштабу Герасимов.

"Зникли. Немає також системних і важливих протокольних заяв інших важковаговиків, включно з головами спецслужб Патрушевим, Бортниковим, Наришкіним. Також зникли з обов'язкових протоколів. Гучніше, ніж зазвичай, мовчать економісти – прем'єр Мішустін, голова ЦБ Набіулліна, міністр Решетніков. Словом, усі намертво зникли навіть із публічного протокольного простору", - зазначив Подоляк.

Він зазначив, що у публічному просторі залишився лише один вірний слуга Путіна – глава МЗС Сергій Лавров. А, ну й ще прес-секретар Дмитро Пєсков іноді з'являється на публіці з шаленими заявами.

"Залишився тільки Лавров, який намагається на зовнішніх ринках довести, що якщо Росія не вбиватиме мирних громадян України, то Європа може задумати погане. Пєсков, який періодично щиро вірить, що все "за планом спецоперації" і тому обов'язково необхідно отримати для РФ п'ятий пакет санкцій із нафтовим ембарго та закриттям світових портів. І класичні російські пропагандисти, які продовжують наговорювати собі на цілком конкретні юридичні претензії "після". Цікава тиша…", - заявив Подоляк.

Нагадаємо, що міністр оборони РФ Сергій Шойгу раптово зник з публічного простору. Востаннє він з'являвся на публіці 11 березня. Вже 12 днів журналісти його не бачили.

В оточенні очільника Міноборони країни-окупанта обговорюють, що він має проблеми із серцем.

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