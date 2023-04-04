За словами міністра оборони Росії, з учорашнього дня на полігоні у РФ розпочато навчання білоруських військовий.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що Білорусі вже передано комплекс "Іскандер-М", який може використовувати як звичайні, так ядерні ракети.

За його словами, білоруські розрахунки приступили до вивчення комплексу 3 квітня на одному з російських полігонів.

Також міністр оборони РФ повідомив, що тепер частина білоруських літаків зможуть завдавати ударів по об'єктах засобами ураження в ядерному оснащенні.

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"Частина білоруських літаків штурмової авіації отримали здатність завдавати ударів по об'єктах засобами ураження в ядерному оснащенні. Крім того, Збройним силам Білорусі передано оперативно-тактичний ракетний комплекс "Іскандер-М". Він може використовувати ракети як у звичайному, так і в ядерному виконанні", - заявив Шойгу.

Ядерна зброя РФ у Білорусі

25 березня 2023 року Путін підтвердив передачу Білорусі одного ОТРК "Іскандер", які є потенційними носіями ядерної зброї. Він заявив, що в липні закінчиться будівництво сховища для ядерної зброї в Білорусі.

Пізніше стало відомо, що ядерну зброю в Білорусі розмістять біля кордону з Польщею.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов вважає, що Росія не стане розміщувати ядерну зброю на території Білорусі. Путін може піти на це тільки з відповідного дозволу Китаю, проте КНР навряд чи дасть згоду.

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