Російський посол радіє, що рішення країни-агресора викликало широку дискусію.

Посол РФ у Білорусі Борис Гризлов заявив, що ядерну зброю у цій країні Росія розмістить біля кордону з Польщею.

Як пише "Белта", до 1 липня буде підготовлено сховище в Білорусі для розміщення тактичної ядерної зброї.

"Воно буде присунуте до західних кордонів нашої Союзної держави і буде підвищувати можливості забезпечення нашої безпеки. Це буде зроблено, попри шум у Європі та США", - заявив Гризлов.

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Його порадувало, що розміщення ядерки у Білорусі викликало широку дискусію на Заході.

"Нарешті звертають увагу, що має бути певний паритет. Якщо ми говоримо про розміщення американської ядерної зброї в країнах Європи, це Італія, Бельгія, Нідерланди, Німеччина і Туреччина, то маємо вживати заходів, які підвищуватимуть безпеку нашої Союзної держави", - сказав російський посол.

Ядерна зброя у Білорусі - що відомо

Нещодавно президент РФ Володимир Путін оголосив, що розмістить тактичну ядерну зброю в Білорусі.

На думку деяких експертів, російські лідер може завдати ядерний удар по Україні саме з території Білорусі, щоб удар у відповідь нанесли туди ж, а не по Росії.

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