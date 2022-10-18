Арне Шенбом працював з компанією, заснованою колишнім агентом російської розвідки.

Голову Національного агентства кібербезпеки Німеччини Арне Шенбома звільнили. Його підозрюють у зв'язках з російською розвідкою.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Міністр внутрішніх справ Ненсі Фаезер звільнила Арне Шенбома з поста глави агентства BSI після звинувачень, які "підірвали довіру громадськості до нейтралітету та неупередженості" його керівництва.

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Зазначається, що Шенбом став співзасновником групи з кібербезпеки, яка об'єднує експертів з державних установ та приватного сектору. Німецькі ЗМІ повідомили, що одним з її членів була компанія, заснована колишнім агентом російської розвідки Андрієм Чапчаєвим.

У Раді з кібербезпеки назвали ці звинувачення абсурдними. Уряд Німеччини заявив, що всебічно розслідує повідомлення.

Варто відзначити, що 53-річний Шенбом став главою BSI ще в лютому 2016 року. Поки не відомо, хто його змінить.

Російські шпигуни в Німеччині - що відомо

За оцінками західних спецслужб, найбільше число російських агентів в Європі під виглядом дипломатів працює в Німеччині. За підрахунками експертів, їх ще має бути більше сотні.

Сам факт того, що Німеччина продовжує акредитувати російських дипломатів, в деяких державах сприймають з підозрою. Зазначається, що всі російські дипломати, яких відправляють на захід найімовірніше, мають досвід у розвідці.

В кінці серпня стало відомо, що два високопоставлених чиновника з федерального Міністерства економіки Німеччини, що займають ключові посади в сфері енергопостачання, підозрюються в шпигунстві на користь Росії.

7 жовтня стало відомо, що федеральний уряд видав в'їзну візу в Німеччину підозрюваному в шпигунстві на користь Росії.

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