У чиновників, які потрапили під підозру, присутня "емоційна близькість до Росії".

Два високопоставлених чиновника з федерального міністерства економіки Німеччини, що обіймають ключові посади в сфері енергопостачання, підозрюються в шпигунстві на користь Росії.

Про це йдеться в матеріалі німецької газети Die Zeit.

Наразі антишпигунське агентство розслідує справу щодо можливого проникнення російських спецслужб у федеральне міністерство економіки, де вирішують питання енергетики і, в тому числі, газопроводу "Північний потік-2".

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Згідно з дослідженням ZEIT, два високопоставлених чиновника з міністерства економіки, що обіймають ключові посади в сфері енергопостачання, тепер знаходяться під прицілом Управління по захисту Конституції, яке несе юридичну відповідальність за контррозвідку.

Повідомляється, що довірені особи міністра економіки Роберта Хабека навесні зв'язалися з Управлінням і попросили про допомогу. Вони зіткнулися з невідповідностями у внутрішніх документах щодо "Північного потоку-2" і рівня заповнення газосховищ, а також у звіті про безпеку поставок Німеччини.

"Кажуть, що багато документів випромінювали російське розуміння і точку зору, і вражаюче, що аргументи часто не відповідали офіційній лінії уряду. У всіх великих дискусіях зими, які крутилися навколо теми поставок газу, відповідальні за цю тему чиновники міністерства зайняли позицію, що далеко відходила від політичної лінії міністра", – йдеться в статті.

Коли довірені особи Хабека зв'язалися з секретною службою, у Управління по захисту конституції не було вибору окрім як почати розслідування.

Розвідники перевірили біографічні дані підозрюваних офіцерів і виявили "біографічні аномалії". Наприклад, навчальна поїздка в Росію в одному з випадків.

"За їхніми пересуваннями стежили і перевіряли, чи були польоти виключно діловими або було щось підозріле. Звернули увагу і на приватні дружні стосунки. Йдеться про "емоційну близькість до Росії", яка, очевидно, є у чиновників, на яких націлилися", – пише газета.

Журналісти також акцентують, що незалежно від того, чи дійсно співробітники мінітерства – зрадники, чи підозри є помилковими, "справа політично настільки ж вибухонебезпечна, як і делікатна".

"У разі підтвердження це – фіаско для федерального уряду і тріумф для Кремля, який встиг підсадити крота, а то й кілька, аж до одного з найважливіших міністерств. Якщо підозра не підтвердиться, міністр економіки Роберт Хабек був обдурений, і йому доведеться пояснювати, чому він націлив спецслужбу на ветеранів міністерства", – зазначають у статті.

Раніше німецькі ЗМІ повідомляли, що в Німеччині переживають, що російська пропаганда буде "забивати клин" в їхнє суспільство. Зокрема очікується, що РФ запустить низку фейків про дефіцит газу і продовольства в Німеччині.

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