Він повторив звинувачення на адресу Стокгольма.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що все ще не готовий підтримати членство Швеції в НАТО.

У коментарі CNN він повторив звинувачення на адресу Стокгольма про те, що в країні переховуються представники терористичних організацій.

Ердоган стверджує, що не може прихильно ставитися до заявки Швеції на членство, "поки Швеція продовжує дозволяти відгалуженням терористичних угруповань в Туреччині вільно бродити вулицями Стокгольма".

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Вступ Швеції до НАТО - що потрібно знати

Торік після вторгнення РФ в Україну, Швеція і Фінляндія, що є сусідами з агресором, подали заявки на вступ до Північноатлантичного альянсу (НАТО).

В кінці червня лідери країн НАТО офіційно запросили Фінляндію і Швецію приєднатися до Альянсу, почався процес ратифікації їх заявок.

Їхні заявки були оперативно схвалені більшістю членів Альянсу. Але Угорщина і Туреччина гальмували процес, не накладаючи вето на їхні заявки.

Після тривалих переговорів Туреччина заявила про готовність схвалити заявки і висунула низку умов у сфері "боротьби з тероризмом". Також свої умови висунула і Угорщина.

Фінляндії вдалося домовитися з Анкарою і Будапештом. У вівторок, 4 квітня, Фінляндія офіційно приєдналася до НАТО, ставши 31 країною-членом Північноатлантичного альянсу.

Процес вступу до Альянсу Швеції все ще заморожений. У березні Будапешт звернувся до шведського керівництва із заявою про те, що Стокгольм повинен перестати критикувати Угорщину. Швеція відповіла, що її позиція щодо Угорщини не відрізняється від позиції Фінляндії, чию заявку було схвалено, і жодних гарантій країна не надаватиме.

Також на вимогу Туреччини Швеція прийняла новий закон про боротьбу з тероризмом. Він вступить в силу 1 червня. Після цього Анкара збирається оцінити просування Швеції у виконанні висунутих нею умов.

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