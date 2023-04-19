З’їзд держав-членів НАТО відбудеться 11-12 липня у Вільнюсі.

Міністр оборони США Ллойд Остін "впевнений", що Швеція незабаром все-таки стане членом НАТО. Як передає слова американського CNN, у Вашингтоні сподіваються побачити вступ 32-ї країни Альянсу вже до наступного саміту Альянсу.

Наразі процес вступу офіційного Стокгольму до НАТО перебуває у тупиковій ситуації. Майже всі держави-члени готові ратифікувати Швецію, як нового учасника Альянсу, однак Туреччина та Угорщина виступають проти.

Турки вимагають від шведів, як і від фінів видати їм "курдських терористів", а угорці звинувачують Стокгольм у тому, що Швеція "поширює відверту брехню" про верховенство права в Угорщині.

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"Я впевнений, що ці країни приймуть це рішення. І я впевнений, що вони приймуть його до липня", - сказав Остін на у Стокгольмі на спільній прес-конференції разом із міністром оборони Швеції Полом Йонсоном.

Вступ Швеції до НАТО: що відомо

Фінляндія та Швеція у минулому році після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну разом подали заявки на вступ до Північноатлантичного Альянсу. Поки була схвалена лише кандидатура фінів.

Будь-яка держава-член НАТО може накласти вето на кандидатуру нового учасника. Угорщина і Туреччина це і зробили, однак Фінляндії з ними вдалося домовитися, а Швеції ще ні. Через це гальмується процес.

Нещодавно офіційний Будапешт звернувся до шведського керівництва із заявою про те, що Стокгольм повинен перестати критикувати Угорщину. У той же час в МЗС Швеції заявили, що країна дотримується такої ж політики у цьому питанні, як і Фінляндія, яка нещодавно вступила до НАТО.

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