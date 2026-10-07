Швеція розгорне Patriot у Польщі для захисту центру, який постачає зброю Україні

Операція з розгортання розпочнеться у грудні.

Швеція розгорне системи протиракетної оборони Patriot на сході Польщі, щоб допомогти захистити логістичний центр НАТО, який постачає зброю Україні. Про це заявив прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, повідомляє Reuters.

Як зазначається, операція розпочнеться у грудні. До неї залучать близько 100 військовослужбовців шведського підрозділу протиповітряної оборони з Гальмстада.

"Завдання як розгортання Gripen, так і розгортання Patriot полягає... у захисті логістичного центру НАТО в Польщі в аеропорту", ​​– сказав Крістерссон.

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Він не повідомив, скільки систем Patriot буде відправлено до Польщі.

Загроза для Польщі з боку РФ

Як повідомляв раніше УНІАН, на думку прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска, на Польщу чекають складні тижні та місяці. Він наголосив, що російські атаки на українську прикордонну інфраструктуру стають дедалі ближче до Польщі.

Прем’єр заявив, що його країні доводиться майже щодня багаторазово піднімати в повітря авіацію, оскільки атаки Росії нвже набули постійного характеру. Також він повідомляв, що Польща активно співпрацює з українською стороною. За його словами, Польща може розраховувати на оперативне надання інформації про загрози, що наближаються до її території.

Також туск заявляв, що РФ планує удари дронами та ракетами по країнах-партнерах України. Серед цілей, зокрема, Польща. Він зазначав, що така інформація ґрунтується на даних розвідувальних служб. Водночас він не повідомив, від яких саме відомств вона надійшла.

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