РФ планує удари дронами та ракетами по країнах-партнерах України, – Туск

Серед цілей зокрема є Польща.

Росія планує вдарити по країнах, які підтримують Україну. Про це повідомляє прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, передає Sky News.

За словами Туска, для цього РФ планує використати дрони та ракети. Серед цілей, зокрема, Польща. Туск зазначив, що така інформація ґрунтується на даних розвідувальних служб. Водночас він не повідомив, від яких саме відомств вона надійшла.

Журналісти нагадують, протягом останнього тижня удари РФ наблизилися до території НАТО. Зокрема видання згадує атаку БПЛА по залізничній станції, яка розташована за кількасот метрів від польського кордону. Тоді Туск заявляв, що вже в найближчі місяці РФ вживатиме "дуже інтенсивних заходів". Він також не виключив нападу на територію Польщі.

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Провокації РФ проти НАТО: що відомо

Нагадаємо, останнім часом РФ та Польща обмінялися низкою тез про ймовірність війни між ними. Зокрема очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський заявляв, що лише Україна має право визначати, які війська можуть перебувати над їхній території. Він також закликав НАТО посилити військові навчання поблизу Калінінградської області, щоб російська влада "не знала, чого чекати".

У відповідь на це помічник президента РФ Микола Патрушев заявив, що в разі початку війни між Польщею та Росією, Москва може застосувати "весь арсенал" своїх сил і засобів. Він також додав, що "польська державність припинить своє існування за два-три дні".

Сікорський відповів на ці погрози, заявивши, що РФ вже 20 років погрожує Польщі ядерною зброєю. Водночас він додав, що приклад України показує, що РФ складно використати цей вид озброєння.

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