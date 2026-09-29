'На нас чекають складні тижні та місяці': Туск попередив про загрозу з боку РФ

Туск зазначив, що Польща активно співпрацює з українською стороною.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що російські атаки на українську прикордонну інфраструктуру набули постійного характеру. Він підкреслив, що удари РФ стають дедалі ближчими до Польщі, пише TVP Info.

"На нас чекають дуже складні тижні та місяці, пов’язані з вкрай агресивною позицією Росії щодо України", – сказав Туск.

Прем'єр Польщі запевнив, що польський уряд і спецслужби зосереджені на тому, щоб загроза не поширилася на територію його країни.

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"Ми зосереджені на тому, щоб на польській стороні не сталося нічого поганого", – додав Туск.

Прем’єр Польщі заявив, що його країні доводиться майже щодня багаторазово піднімати в повітря авіацію, оскільки атаки Росії на прикордонні пункти та інфраструктуру поблизу польського кордону вже набули постійного характеру.

Туск повідомив, що Польща активно співпрацює з українською стороною. За його словами, Польща може розраховувати на оперативне надання інформації про загрози, що наближаються до її території.

"Ми можемо розраховувати, як це було тієї ночі (удар дроном поблизу прикордонного пункту Дорогуск-Ягодин - УНІАН), на негайне інформування, на дії українців, які намагаються не тільки повідомляти про те, що щось летить у бік Польщі, а й ліквідувати цю загрозу ще над територією України", – сказав прем’єр-міністр Польщі.

Удар дроном поблизу кордону з Польщею на Волині - що відомо

Нагадаємо, що вдень 28 вересня російський реактивний дрон завдав удару неподалік від пункту пропуску "Ягодин" на кордоні з Польщею. На відео, опублікованих у мережі, видно, як дрон падає в лісі поруч із людьми та прикордонною інфраструктурою.

Район пункту пропуску "Ягодин" є ключовим вузлом залізничного сполучення України з Польщею у напрямку Варшави та Хелма. Останнім часом він двічі ставав ціллю російських атак.

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