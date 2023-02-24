Кошти спрямують на гуманітарну та енергетичну підтримку України.

У четвер, 23 лютого 2023 року, уряд Швеції ухвалив рішення про виділення ще 520 мільйонів шведських крон (понад 49,8 мільйона доларів) на допомогу Україні. Кошти спрямують на гуманітарні зусилля та допомогу енергетичному сектору України, що зазнав руйнувань внаслідок російських обстрілів.

Як повідомляється на сайті шведського уряду, ця підтримка фінансується через чинні програми в бюджеті Швеції. На гуманітарну допомогу виділять 220 млн шведських крон, а ще 300 мільйонів крон скерують до Фонду енергетичної підтримки України, створеного у 2022 році.

"Підтримка України з боку Швеції є рішучою і має безпосереднє значення як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі. Завдяки допомозі, яку ми оголошуємо сьогодні, буде полегшено життя людей, що опинилися в дуже складній ситуації, і водночас Україні буде надано можливість задовольнити свої основні енергетичні потреби", – наголосив міністр закордонних справ і торгівлі Швеції Йохан Форсселл.

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Зазначається, що гуманітарну допомогу розподілять між гуманітарними організаціями. Вона буде спрямована на закупівлю товарів першої необхідності, зокрема, ліків та продуктів харчування. Також із цих коштів будуть виплачувати певну грошову допомогу безпосередньо людям.

Допомога Україні від Швеції

23 лютого повідомлялося, що влада Швеції готова відправити в Україну частину танків Leopard, які є у них на озброєнні. Стокгольм готує ще один пакет військової допомоги для Києва.

Крім того, Швеція отримала запит України на передачу винищувачів Gripen шведського виробництва, але поки не готова їх надати. Шведський міністр оборони зазначив, що сьогодні пріоритетом для його країни є посилення системи протиповітряної оборони України.

На початку лютого шведський парламент схвалив ініціативу уряду надати Україні 4,3 мільярда шведських крон (406,7 мільйона доларів) на посилення обороноздатності. Швеція передасть Україні військове обладнання, без якого її власна армія зможе обійтися протягом певного періоду.

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