Про яку саме кількість танків йдеться не повідомляється, але всього у Швеції їх 120.

Влада Швеції готова відправити в Україну частину танків Leopard, які є у них на озброєнні. Стокгольм готує ще один пакет військової допомоги для Києва.

"Ми відкриті для цього і ведемо тісний діалог з цього приводу насамперед з Німеччиною", - цитує Міністра оборони Швеції Пала Джонсона видання Reuters.

За рік повномасштабного вторгнення Росії в Україну влада Швеції затвердила ряд пакетів військової та цивільної допомоги. Остання партія військової допомоги включає бойові машини піхоти, які "стануть основним внеском" країни в Україну.

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Крім того, Стокгольм готує до відправки в Україну артилерійську систему Archer. Також зростає підтримка передача частини танків Leopard серед Шведських парламентаріїв. Всього у країни 120 таких бойових машин.

Танки Leopard для України - що відомо

14 лютого 2023 року після засідання у форматі "Рамштайн" Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що в питанні передачі Україні танків співпрацюють вісім країн - Німеччина, Польща, Канада, Португалія, Іспанія, Норвегія, Данія та Нідерланди.

У той же день глава Об'єднаного комітету начальників штабів США, генерал Марк Міллі заявив, що 11 країн пообіцяли передати танки для ВСУ.

20 лютого глава Міноборони України Олексій Резніков заявив, що в ЗСУ планують створити мінімум два танкових батальйони з Leopard 2.

Пізніше стало відомо, що Польща у найближчі тижні доставить в Україну 14 танків Leopard 2. А 22 лютого стало відомо, що Іспанія планує відправити в Україну шість Leopard 2.

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