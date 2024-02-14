Експерти вважають, що навіть при таких темпах виробництва снарядів все одно буде патологічно не вистачати.

Норвезько-фінський виробник боєприпасів Nammo переходить на виробництво снарядів на своєму підприємстві у Швеції у п’ять змін. Таким чином підприємство переходить фактично на цілодобове виготовлення боєприпасів.

Співробітник аналітичного центру Фінського інституту міжнародних відносин у Гельсінкі Мінна Аландер у соцмережі Х повідомила, що основна причина такого рішення - підтримка України.

При цьому зазначається, що деякі інші європейські підприємства також перейшли на новий графік.

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"Французька компанія Eurenco робить те саме в Карлскозі ", - зазначає Аландер.

Попри те, що виробництво на підприємстві Nammo подвоїлося з 2022 року, це все одно недостатньо, щоб компенсувати витрати боєприпасів Україною. Досягти потрібних обсягів виробництва в Nammo планують за декілька років.

Довідка УНІАН. Nammo або Nordic Ammunition Company заснували у 1998 року. Вона є спільною норвезько-фінською компанією, яка виробляє боєприпаси, реактивні двигуни та космічне обладнання. Окрім Швеції підрозділи Nammo є у Фінляндії, Норвегії, Німеччині, Швейцарії, Іспанії, Австрії, США та Канаді.

Виробництво боєприпасів в Україні - останні новини

Раніше стало відомо, що у 2023 році Україна виробила втричі більше артилерійських снарядів, ніж у позаминулому році. При цьому виробництво мінометних мін зросло у 42 рази.

Також наприкінці року повідомлялось, що Україна домовилася про спільне виробництво 155-мм снарядів з двома провідними американськими компаніями.

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