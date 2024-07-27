Швейцарія не передаватиме Україні доходи від заморожених російських активів, як це вирішив робити Європейський союз. Про це заявили журналістам у Державному секретаріаті з економічних питань (підрозділ Мінекономіки Швейцарії), пише Swissinfo.
Чиновники зазначають, що швейцарські закони і міжнародні зобов'язання не дають змоги Швейцарії отримувати будь-які особливі доходи від коштів російського Центрального банку. Тому і передавати просто нічого.
Зазначається, що станом на квітень поточного року у швейцарській юрисдикції було заморожено активів Центрального банку Російської Федерації на суму трохи більше 7 мільярдів швейцарських франків. При цьому кошти Центробанку РФ перебувають окремо від заморожених активів, що належать приватним особам і компаніям, пов'язаним із Росією.
ЄС передасть Україні доходи від російських активів
Як писав УНІАН, у п'ятницю, 26 липня, Євросоюз направив для підтримки України перші 1,5 млрд євро доходів, отриманих від заморожених російських активів. Це доходи, які отримали оператори ЄС і центральні депозитарії цінних паперів, у яких росіяни колись розмістили свої активи.
Щоправда, Україна не отримає гроші напряму, вони будуть спрямовані через Європейський фонд миру та Український фонд для підтримки військового потенціалу України, а також на підтримку відновлення країни.
За словами міністра оборони України Рустема Умерова, за такою схемою Україна щорічно отримуватиме приблизно 2,5-3 млрд євро. Насамперед гроші планують витратити на боєприпаси, засоби ППО і підтримку виробників з України.