Раніше такі доходи вирішили передавати країни ЄС, до числа яких Швейцарія не належить.

Швейцарія не передаватиме Україні доходи від заморожених російських активів, як це вирішив робити Європейський союз. Про це заявили журналістам у Державному секретаріаті з економічних питань (підрозділ Мінекономіки Швейцарії), пише Swissinfo.

Чиновники зазначають, що швейцарські закони і міжнародні зобов'язання не дають змоги Швейцарії отримувати будь-які особливі доходи від коштів російського Центрального банку. Тому і передавати просто нічого.

Зазначається, що станом на квітень поточного року у швейцарській юрисдикції було заморожено активів Центрального банку Російської Федерації на суму трохи більше 7 мільярдів швейцарських франків. При цьому кошти Центробанку РФ перебувають окремо від заморожених активів, що належать приватним особам і компаніям, пов'язаним із Росією.

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ЄС передасть Україні доходи від російських активів

Як писав УНІАН, у п'ятницю, 26 липня, Євросоюз направив для підтримки України перші 1,5 млрд євро доходів, отриманих від заморожених російських активів. Це доходи, які отримали оператори ЄС і центральні депозитарії цінних паперів, у яких росіяни колись розмістили свої активи.

Щоправда, Україна не отримає гроші напряму, вони будуть спрямовані через Європейський фонд миру та Український фонд для підтримки військового потенціалу України, а також на підтримку відновлення країни.

За словами міністра оборони України Рустема Умерова, за такою схемою Україна щорічно отримуватиме приблизно 2,5-3 млрд євро. Насамперед гроші планують витратити на боєприпаси, засоби ППО і підтримку виробників з України.

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