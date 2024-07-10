Євросоюз найближчими тижнями переведе першу суму від прибутку із заморожених активів Росії для військової допомоги Україні. Про це на прес-конференції у Брюсселі повідомив представник Європейської комісії Крістіан Віганд.
"Ми зараз працюємо над тим, щоб переказати першу суму від прибутку від заморожених активів Росії в найближчі кілька тижнів", – заявив високопосадовець.
Заморожені активи РФ – що відомо
Раніше в ЄС заявили, що Київ може отримати перші гроші від заморожених активів РФ цього літа.
Водночас у Міністерстві фінансів України заявили, що задоволені тим, як просуваються переговори G7 про фінансування допомоги за рахунок прибутку від активів РФ. За словами Міністра фінансів Сергія Марченко, у Групі Семи "дуже старанно" працюють над цим питанням.
Також нагадаємо, що в Саудівській Аравії застерегли G7 від арешту російських активів. Як повідомляється, Ер-Ріяд натякнув, що може продати деякі європейські боргові зобов'язання.