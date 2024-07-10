Раніше повідомлялось, що Україна може отримати перші гроші від заморожених активів РФ влітку.

Євросоюз найближчими тижнями переведе першу суму від прибутку із заморожених активів Росії для військової допомоги Україні. Про це на прес-конференції у Брюсселі повідомив представник Європейської комісії Крістіан Віганд.

"Ми зараз працюємо над тим, щоб переказати першу суму від прибутку від заморожених активів Росії в найближчі кілька тижнів", – заявив високопосадовець.

Заморожені активи РФ – що відомо

Раніше в ЄС заявили, що Київ може отримати перші гроші від заморожених активів РФ цього літа.

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Водночас у Міністерстві фінансів України заявили, що задоволені тим, як просуваються переговори G7 про фінансування допомоги за рахунок прибутку від активів РФ. За словами Міністра фінансів Сергія Марченко, у Групі Семи "дуже старанно" працюють над цим питанням.

Також нагадаємо, що в Саудівській Аравії застерегли G7 від арешту російських активів. Як повідомляється, Ер-Ріяд натякнув, що може продати деякі європейські боргові зобов'язання.

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