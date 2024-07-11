Загальна сума відсотків від заморожених активів РФ становитиме приблизно 2,5-3 млрд євро на рік.

Вже на початку серпня Україна отримає перший транш із прибутків від заморожених активів Росії у розмірі 1,4-1,5 мільярда євро. Міністр оборони Рустем Умєров зустрівся з високим представником ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепом Боррелем у Вашингтоні й обговорив з ним це питання.

"Хочу подякувати ЄС за важливе рішення щодо використання прибутків із заморожених активів РФ. 21 травня 2024 року Рада ЄС ухвалила рішення направити 90% відсотків від заморожених активів РФ до Ukraine Assistance Fund, що є частиною European Peace Facility. Ці кошти будуть спрямовані на потреби оборони України", - заявив міністр у Telegram.

Як розповів очільник оборонного відомства, загальна сума відсотків від заморожених активів РФ становитиме приблизно 2,5-3 млрд євро на рік. Україна та ЄС вже обговорили, на що підуть гроші з першого траншу. Пріоритетними стануть три напрямки:

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боєприпаси;

засоби ППО;

підтримка українських виробників.

"Важливо зазначити, що профінансовані ЄС товари повинні бути поставлені Україні до кінця 2024 року. Ці рішення є надзвичайно важливими для зміцнення нашої обороноздатності та підтримки українських виробників", - зазначив Умєров.

Заморожені активи РФ - останні новини

Як писав УНІАН, після вторгнення РФ в Україну країни Заходу заморозили у своїх юрисдикціях російські фінансові активи на загальну суму близько 300 мільярдів доларів. Переважна більшість активів - це цінні папери, номіновані в євро.

США підштовхують країни G7 до використання прибутку від заморожених російських активів для забезпечення кредиту Україні в розмірі до 50 мільярдів доларів. При цьому країни Європи побоюються, що їхні громадяни опиняться на гачку, якщо Київ не зможе розплатитися після завершення війни.

Однак є й ті, хто ставлять палки у колеса. Міжнародний валютний фонд виступає проти планів Заходу використовувати заморожені активи РФ, оскільки вважає, що це може підірвати світову валютну систему.

Міністр закордонних справ цієї країни Петер Сіярто пригрозив оскаржити передачу Україні надходжень від заморожених активів РФ.

Bloomberg писав, що Саудівська Аравія виступила проти подібних дій. В Ер-Ріяді натякнули, що в гіршому випадку можуть продати деякі європейські боргові зобов'язання.

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