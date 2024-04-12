Швейцарія блокує постачання зброї з Німеччини та інших країн в Україну, викликаючи міжнародне невдоволення.

Швейцарія може провести референдум з питання свого давнього нейтрального статусу на тлі дебатів, розпалених рішенням країни запровадити санкції проти РФ за повномасштабне вторгнення в Україну.

Швейцарія відмовлялася ставати на чийсь бік у конфлікті, але вирішила приєднатися до антиросійських санкцій Євросоюзу. На думку критиків, це було відходом від нейтралітету і поставило під загрозу роль країни як міжнародного посередника, пише Bloomberg.

При цьому уряд заявляє, що санкції сумісні з нейтралітетом, і намагається відродити значущість Швейцарії, провівши в червні конференцію з питань миру в Україні.

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Хоча прихильники ініціативи зібрали достатньо підписів, голосування ще не завершено. Щойно підрахунок буде юридично завірено, уряд і парламент обговорять питання референдуму про скасування позаблокового статусу країни. Весь процес зазвичай розтягується на кілька років.

Тепер права Народна партія країни, найбільша в парламенті, має намір закріпити в конституції країни положення постійного військового нейтралітету.

З іншого боку, бізнес-еліти все частіше попереджають, що нейтралітет шкодить бізнес-перспективам країни. Швейцарія блокує постачання зброї з Німеччини та інших країн в Україну, викликаючи міжнародне невдоволення.

Нейтральний статус Швейцарії

Нейтралітет Швейцарії був закріплений у Паризькому договорі 1815 року, після поразки Наполеона. Швейцарія дотримується юридичних зобов'язань, накладених на нейтральні держави Гаазькими конвенціями 1907 року.

У Другу світову війну Швейцарія порушила нейтралітет, надавши кредити і продавши зброю нацистській Німеччині. Нейтральна країна, допомагаючи пораненим солдатам і дітям, також закрила свої кордони для тисяч єврейських біженців.

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