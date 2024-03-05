Критики звинувачують в цьому нейтралітет країни, яка вирішила не постачати зброю Україні під час війни з РФ.

Експорт зброї зі Швейцарії впав більше ніж на 25% в минулому році. Причиною цього могла стати нейтральна позиція країни, яка заблокувала реекспорт своєї зброї та снарядів до України, пише Reuters.

За інформацією Державного секретаріату з економічних питань (SECO), експорт військової техніки з країни впав на 27%, а саме до 697 мільйонів швейцарських франків, тобто 788 млн доларів.

Водночас у Стокгольмському міжнародному інституті дослідження проблем світу наголошують, що попри свій нейтралітет, Швейцарія є великим постачальником озброєння та займає 14 місце у світі станом на 2022 рік. В 2023 році Швейцарії вдалося експортувати військову техніку до 56 країн. Найбільшими покупцями зброї є Німеччина та Данія.

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Чому в Швейцарії погіршився рівень експорту зброї

Своєю чергою в SECO не розповіли реальну причину спаду експорту в минулому році, проте промислова асоціація Swissmem повідомила, що важливу роль відіграла заборона Швейцарії реекспортувати зброю.

Через закон про нейтралітет країни, у Берні не можуть ухвалити запити на передачу Україні швейцарської військової техніки, поки вона не є учасником міжнародного збройного конфлікту.

"Деякі компанії втратили замовлення через побоювання щодо швейцарського законодавства, тоді як інші розглядають можливість менше інвестувати тут", - розповів для Reuters директор Swissmem Стефан Брупбахер.

Відомо, що в 2022 році Іспанії, Данії та Німеччині відмовили у реекспорті зброї в Україну, що погіршило відносини між країнами й викликало занепокоєння в оборонній промисловості Швейцарії, куди входять корпорації, такі як: Lockheed Martin, Rheinmetall та інші компанії.

Проте у Swissmem запевнили, що військова промисловість країни залежить від експорту, тому не може покладатися на попит лише швейцарських військових, аби існувати.

"Ми хочемо, щоб необхідність отримання дозволу на реекспорт для всіх країн, які дотримуються аналогічних міжнародних конвенцій з озброєння, як Швейцарія, було скасовано. Це не має нічого спільного з юридичним визначенням нейтралітету", - зауважив Брупбахер.

Підтримка Швейцарії під час війни в Україні

В січні 2024 року Швейцарія виділила 1,5 млрд франків на підтримку України на період 2025-2028 років. За словами президентки Швейцарської Конфедерації Віоли Амхерд, відновлення України є стратегічним значенням для стабільної ситуації на континенті.

Як писав УНІАН, Швейцарія передала Leopard 2 до Німеччини, які заміняють машини, що Берлін передає Україні. Перші дев'ять танків Leopard 2 A4 були передані німецькій компанії Rheinmetall Landsysteme GmbH 30 січня 2024 року.

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