Місцеві депутати підтримали кандидатуру Сі Цзіньпіня одноголосно.

Главу КНР Сі Цзіньпіня знову переобрали на роль очільника Китаю - він став першим в історії країни керівником, якого обрали на третій термін. Раніше він відзначився публічною критикою щодо споконвічного опонента Китаю - США, посиливши свій вплив у КНР.

Також політик зайняв пост глави Центральної військової ради. Про це стало відомо за підсумками голосування депутатів Всекитайських зборів народних представників, пише Xinhua.

Повідомляється, що кандидатуру Сі Цзіньпіня підтримали одноголосно. Всього в голосуванні взяли участь 2952 людини. Також в рамках свого засідання нардепи обрали для Сі Цзіньпіня заступника - посаду отримав перший віце-прем'єр Держради Хань Чжен.

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Видання пише, що, крім кадрових питань, депутати незадовго до голосування схвалили новий план реформи апарату Держради Китаю. Поки що відповідний документ офіційно не опублікували, але, відомо, що його норми будуть спрямовані на посилення централізації Комуністичної партії Китаю.

Сі Цзіньпін в ролі лідер Китаю-основні факти

Зазначимо, що чинний глава КНР Сі Цзіньпін вперше став генеральним секретарем ЦК Компартії Китаю у 2012 році. Вже пізніше, у 2013 і 2018 роках, він був двічі обраний на роль голови КНР.

Раніше Сі Цзіньпін заявляв, що його головне кредо зовнішньої політики в ролі глави КНР - це "дипломатія великої держави з китайською специфікою".

Також за його правління Китай дещо розширив свій вплив на євразійському материку шляхом свого економічного проекту "Один пояс і один шлях" (глобальна програма розвитку інфраструктури, яка вважається центральним аспектом у зовнішній політиці КНР).

У відносинах з Україною лідер Китаю грає роль "темної конячки" - однією рукою він підтримує ініціативи про мирне завершення війни з РФ (раніше МЗС КНР опублікував свої пропозиції з цього приводу), а інший - розглядає співпрацю з Володимиром Путіним у сфері торгівлі зброєю для війни в Україні.

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