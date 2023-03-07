До цього Сі Цзіньпін не вдавався до прямої публічної критики США. Він розмито висловлювався щодо США та інших західних держав.

Голова Китаю Сі Цзіньпін виступив з різкою критикою в бік США і звинуватив Вашингтон в організації "кампанії з придушення Китаю".

Про це він заявив на сесії Всекитайських зборів народних представників, пише The Wall Street Journal. "Західні країни на чолі зі США чинять проти нас всебічне стримування, оточення і придушення, що створює безпрецедентно серйозні виклики для розвитку нашої країни", - сказав він.

Видання підкреслило, що до цього Сі Цзіньпін не вдавався до прямої публічної критики США. Він, як правило, більш виважено та розмито висловлювався щодо США та інших західних держав, називаючи їх "певними" країнами, а прямо їх не називав.

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"Звинувативши Вашингтон у термінах холодної війни", китайський лідер вирішив використати націоналістичну риторику, притаманну чиновникам нижчого рангу та державним ЗМІ.

За оцінкою видання, цією критикою очільник Китаю намагається перекласти на Захід власні декількарічні прорахунки, які послабили економіку країни.

А з боку Північної Кореї на адресу США полетіли погрози. Так, сестра північнокорейського лідера Кім Чен Ина Кім Йо Чжон попередила, що її країна вдасться до "негайних і пригнічуючих" дій проти США та Південної Кореї, пише Associated Press.

Ці погрози прозвучали на тлі підготовки до найбільших спільних військових навчань США та Південної Кореї. Для цього США вже розгорнули над Корейським півостровом бомбардувальник В-52, здатний нести ядерну зброю.

Кім Йо Чжон не стала вдаватися до деталей ймовірної відповіді, але Північна Корея часто робила запуски ракет, коли союзники проводили військові навчання, оскільки Пхеньян розглядає їх як репетицію вторгнення.

Позиція Китаю щодо війни в Україні

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Китай зберігав нейтралітет і ніяк не висловлював свою позицію. Але 24 лютого Китай раптово представив свій мирний план по Україні. Він складається з 12 пунктів, проте в ньому немає пункту про виведення російських військ з України.

Китайський мирний план розкритикували в Україні, США і Європі. Крім того, влада США вже не раз закликала Китай не надавати віськову допомогу Росії для війни проти України, оскільки в іншому випадку це матиме серйозні наслідки.

А 5 березня на зустрічі з президентом США Джо Байденом канцлер Німеччини Олаф Шольц висловив стурбованість з приводу того, що Китай може надавати летальну зброю Росії.

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