Попри всі застереження з боку Заходу, Пекін все ще розглядає варіант з відправкою зброї агресору.

Китай все ще не відмовився від ідеї можливої передачі зброї Росії. Про це на брифінгу для ЗМІ заявив офіційний представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі, пише CNN.

За його словами, Пекін як і раніше розглядає можливість почати поставки летальної зброї в Росію, щоб допомогти їй у війні проти України. Однак поки немає також і свідчень, що рішення вже ухвалено.

"Ми не віримо, що вони зняли це з обговорення", – заявив Кірбі, відповідаючи на запитання журналістки CNN.

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Поставки китайської зброї в РФ

У лютому американські чиновники заявили, що Китай веде подвійну гру - прикидається миротворцем і одночасно вивчає можливість відправки в Росію летальної зброї, щоб підтримати її у війні проти України.

Про яку зброю йдеться, офіційно не повідомлялося. Але журналісти з'ясували, що Пекін може передати агресору артилерію і боєприпаси до неї.

Офіційні особи на Заході неодноразово попереджали, що Китай зіткнеться з наслідками, якщо зважиться озброювати Росію. За даними ЗМІ, йдеться про введення санкцій. Зараз західні лідери домовляються про скоординовані дії на цей випадок.

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