Лідер Китаю наголосив, що ситуація з безпекою країни стала більш нестабільною та невизначеною.

У четвер, 6 липня 2023 року, лідер Китаю Сі Цзіньпін закликав військових поглибити планування війни та бойових дій, щоб підвищити шанси на перемогу в реальних боях. Таку заяву він зробив під час поїздки до командування Східного театру дій.

Як пише Reuters, китайський чиновник заявив, що світ увійшов у новий період потрясінь і змін, а ситуація з безпекою Китаю стала більш нестабільною та невизначеною.

"Ми повинні наполегливо думати та вирішувати військові питання з політичної точки зору, сміливо воювати, воювати добре та рішуче захищати наш національний суверенітет, безпеку та інтереси розвитку", – заявив Сі, додавши, що Китаю необхідно покращити військове навчання та підготовку.

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Зазначається, що Командування Східного театру бойових дій зі штаб-квартирою в провінції Цзянсу відповідає за ситуацію в східному Китаї, включаючи Східно-Китайське море і Тайванську протоку.

Політика Китаю: важливі новини

На початку липня стало відомо, що міністр оборони Китаю Лі Шанфу заявив про бажання його країни встановити більш тісні зв'язки з Росією у військовій сфері. Таку заяву він зробив під час зустрчі з головнокомандувачем ВМФ Росії Миколою Євменовим.

Водночас раніше Китай підтримав повернення тимчасово окупованого Криму Україні. Посол Китайської Народної Республіки в Європейському Союзі Фу Цун на питання журналіста про підтримку цілей України, серед яких і повернення окупованих територій, відповів словами: "Не розумію, чому б і ні".

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