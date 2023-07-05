Видання зазначає, що Путін був розчарований позицією Китаю.

Сі Цзіньпін застеріг Путіна від застосування ядерної зброї в Україні. Про це з посиланням на джерела повідомляє Financial Times.

"За словами західних і китайських офіційних осіб, Сі Цзіньпін особисто застеріг Володимира Путіна від застосування ядерної зброї в Україні", - повідомляє видання.

Як повідомляється, особисте послання було зроблено під час державного візиту Президента Китаю до Москви в березні.

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За словами старшого радника китайського уряду, стримування Путіна від використання такої зброї було центральним елементом кампанії Китаю з відновлення зіпсованих зв'язків з Європою, адже повномасштабне вторгнення Росії в Україну поставило Москву і її союзника Пекін в протиріччя з більшою частиною континенту.

Як повідомляється, колишній урядовець в Китаї також підтвердив, що Сі особисто сказав Путіну не застосовувати ядерну зброю. За даними видання, Путін залишився розчарований після того, як візит Сі не приніс Росії ніяких відчутних результатів.

Російсько-китайські відносини - останні новини

Після заколоту ПригожинаПекін висловив підтримку режиму Путіна і назвав заколот "внутрішньою справою РФ".

Незабаром після цього посол Китаю в ЄС заявив, що Пекін виступає за територіальну цілісність України. Дивно, що китайський дипломат розширив це стандартне формулювання додатковою вказівкою на те, що Крим також повинен залишатися невід'ємною частиною України.

Разом з тим стало відомо, що Китай хоче встановити більш тісні зв'язки з Росією у військовій сфері. Зокрема, проводити регулярні спільні військові навчання флоту.

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