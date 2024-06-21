Спроба США ізолювати Росію і Китай на міжнародній арені зазнає невдачі.

Цього тижня президент Росії Володимир Путін і прем'єр Держради КНР Лі Цян провели зустрічі в Південно-Східній Азії, і за їхніми результатами кілька країн регіону заявили про намір приєднатися до групи БРІКС, яку розглядають як захист від інститутів, керованих Заходом. Про це йдеться в матеріалі Bloomberg.

В інтерв'ю китайським ЗМІ перед візитом Лі до Малайзії прем'єр-міністр Анвар Ібрагім заявив про свій намір подати заявку на вступ до блоку. Таїланд - союзник США за договором - минулого місяця також оголосив про своє бажання приєднатися до БРІКС.

"Для країн, які прагнуть пом'якшити економічні ризики, пов'язані з посиленням конкуренції між США і Китаєм, вступ до БРІКС - це спроба подолати деякі з цих протиріч. У Південно-Східній Азії багато країн економічно залежать від торгівлі з Китаєм і водночас вітають присутність Вашингтона у сфері безпеки та інвестицій", - пише видання.

Відео дня

При цьому членство в БРІКС - це ще й спосіб висловити зростаюче розчарування міжнародним порядком, очолюваним США, і ключовими інститутами, які, як і раніше, перебувають під контролем західних держав, такими як Світовий банк і Міжнародний валютний фонд, зазначає Bloomberg.

Спроба ізолювати Росію і Китай зазнає невдачі

Для Путіна і Сі Цзіньпіна інтерес до БРІКС також свідчить про їхній успіх у протистоянні спробам США та їхніх союзників ізолювати їх через війну в Україні та військові загрози Тайваню, Філіппінам, Південній Кореї та Японії.

Об'єднання, яке протягом багатьох років складалося всього з п'яти членів, розширилося за рахунок Ірану, Об'єднаних Арабських Еміратів, Ефіопії та Єгипту в січні цього року. Це було зроблено переважно з ініціативи Китаю, який намагається посилити свій вплив на світовій арені.

"Тим не менш, імпульс до додавання нових членів зберігається. Незважаючи на спроби США і Європи перешкодити країнам мати справу з Москвою, представники 12 країн, які не є членами БРІКС, з'явилися на діалозі БРІКС у Росії цього місяця. Серед них були такі давні вороги США, як Куба і Венесуела, а також Туреччина, Лаос, Бангладеш, Шрі-Ланка і Казахстан", - пише видання.

Крім того, на саміт прибув В'єтнам, який торік поліпшив відносини з Вашингтоном.

Водночас, зазначають експерти, що більшим стає блок, то менше шансів знайти консенсус із ключових питань.

США також не сидять на місці, зазначає Bloomberg. Вашингтон зміцнює безпекові зв'язки в регіоні з таких питань, як боротьба з тероризмом, а також з такими країнами, як В'єтнам і Філіппіни, які дедалі більше турбуються через свої суперечки з Пекіном у Південно-Китайському морі.

Однак у невеликих країн дедалі менше простору для маневру, і, вступаючи в такі організації, як БРІКС, країни дають зрозуміти, що вони хочуть бути дружніми всім сторонам, а не тільки США та їхнім союзникам, зазначає видання.

БРІКС - новини

Президент України Володимир Зеленський не зміг залучити на свій бік низку ключових країн Півдня під час саміту у Швейцарії. Індія, Індонезія, Південна Африка та Саудівська Аравія були серед країн, які не підписали підсумкову заяву.

Радники Дональда Трампа готують санкції проти країн БРІКС за відмову від долара. Колишній президент США виступає за стабільний долар і за те, щоб інші країни відповідали цій політиці.

Вас також можуть зацікавити новини: