Сігеру Ісіба хоче кардинально переглянути безпекову співпрацю Японії зі США та сусідами по регіону.

У Японії обрали нового прем’єр-міністра. Ним став 67-річний Сігеру Ісіба, колишній міністр оборони країни, відомий своєю "яструбиною" позицією. Про це повідомляє The New York Times.

Якщо точніше, то Ісібу обрали на посаду голови правлячої Ліберально-демократичної партії. За японською політичною традицією, саме очільник правлячої партії стає прем’єр-міністром. Як очікується, формально головою уряду Ісібу призначать наступного вівторка.

Чинний прем’єр Фуміо Кісіда ще у серпні оголосив про наміри піти у відставку через низькі рейтинги схвалення його дій серед населення, пов’язані зокрема з інфляцією та низкою політичних фінансових скандалів.

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Під час внутрішньопартійних виборів Ісіба обіцяв приділити увагу відродженню сільської місцевості, а також остаточно закрити японські АЕС, багато з яких були законсервовані після землетрусу та цунамі 2011 року, які спровокували ядерну катастрофу.

Він запропонував кілька рецептів щодо того, як покращити економіку Японії чи вирішити її демографічні проблеми, оскільки близько третини населення зараз старше 65 років.

У зовнішній політиці Сігеру Ісіба виступає за створення азіатського аналога НАТО для посилення регіональної безпеки на тлі усе агресивніших дій Китаю. Він також говорив про необхідність переглянути військовий альянс Японії зі Сполученими Штатами, щоб зробити його більш "рівним".

Однак політологи кажуть, що навряд чи йому вдасться істотно переформатувати відносини зі США, які склалися після Другої світової війни в умовах війни холодної. До того ж багато залежатиме від того, хто стане наступним президентом США.

Ситуація в Азійсько-Тихоокеанському регіоні

Як писав УНІАН, союзників США в Азії налякав жахливий досвід України, залишеної сам на сам проти Росії через те, що вона не є членом оборонного альянсу. Тепер Японія хоче створити у регіоні місцевий аналог НАТО, щоб не стати жертвою агресії Китаю.

За словами експертів, Китай, можливо, готує раптовий напад на Японію. Ця операція включатиме масований ракетний удар по основних американських і японських військових об'єктах на архіпелазі. Така атака знадобиться Китаю в разі його нападу на Тайвань – одночасний удар по Японії матиме на меті зірвати можливу відповідь США.

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