Рютте підкреслив, що союзникам по НАТО необхідно змінити підхід і перейти до військового мислення, щоб бути готовим до ймовірної агресії.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Росія давно веде не приховану, а відкриту війну проти країн НАТО.

Відповідну заяву генсек зробив під час виступу перед експертами з безпеки в Брюсселі. Рютте підкреслив, що необхідно змінити підхід і перейти до військового мислення, щоб бути готовими до можливих атак, включаючи, наприклад, застосування дронів у Європі, пише BILD.

Згідно з звітом ОБСЄ, з початку війни в Україні Росія здійснила близько 150 атак на території країн НАТО. Серед них — кібератаки на залізниці, лікарні, системи GPS та водопостачання. Також у звіті йдеться про зломи, саботажі та погрози для військових об'єктів та підводної інфраструктури.

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Росіяни приділяють особливу увагу атакам на критичну інфраструктуру. Наприклад, у 2024 році великі лікарні в Румунії та аптеки в США виявилися паралізованими через хакерські атаки, а в Європі фіксувалися масові збої GPS-сигналів. Росію також підозрюють у саботажі підводних кабелів у Балтійському морі, що вплинуло на зв'язок та передачу даних.

Крім кібератак, у звіті згадуються випадки фізичного насильства та замаху. У Італії запобігли змову, що передбачає вбивство міністра оборони, а Німеччини та США виявлено плани нападів на керуючих компаній, пов'язані з оборонною індустрією.

Москву також звинувачують у використанні міграційної кризи для дестабілізації кордонів країн ЄС, пропаганді та у втручанні у вибори.

Можлива війна НАТО проти РФ: що треба знати

Інформацію про можливу війну між НАТО та РФ першими опублікували журналісти Bild. Посилаючись на секретні матеріали Бундесверу, видання опублікувало можливий сценарій, за яким РФ почне підготовку для атаки на альянс у 2024 році. А бойові дії "неминуче" розпочнуться в 2025-му.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський також наголошував, що країнам-членам НАТО варто готуватися до можливого вторгнення Росії.

The Washington Post попереджає, що у Кремлі сповнені оптимізму та впевненості, що зможуть успішно протистояти Заходу, налагодивши тісніші економічні та дипломатичні зв’язки з Китаєм та країнами Глобального півдня.

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