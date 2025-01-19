Також країна заборонила в'їзд в країну громадянам Ірану та Ізраїлю.

Адміністрація перехідного періоду та портів Сирії оголосила про новий указ, який забороняє імпорт товарів з Ірану, Росії та Ізраїлю. Таке рішення прийняли після того, як сирійський уряд запровадив обмеження на в'їзд громадян з Ірану та Ізраїлю, пише Turkiye Today.

"Цей крок посилює напруженість у регіоні, особливо між Сирією та цими країнами, а також впливає на міжнародну торгівлю. Це рішення має важливе значення для сусідніх країн і світової торгівлі, особливо для Туреччини, яка має тісні торговельні відносини з Сирією", - підкреслили у виданні.

Зазначається, що указ міністерства фінансів Сирії, який був виданий 17 грудня, забороняє ввезення до Сирії товарів, які походять з вищезгаданих країн. Така заборона буде діяти в усіх сухопутних та морських прикордонних портах країни.

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Також сирійська влада заборонила в'їзд до країни громадянам Ірану та Ізраїлю, тому в Turkish Airlines заявили, що більше не перевозитимуть пасажирів з цих країн до Сирії.

Ситуація в Сирії - останні новини

Після повалення режиму сирійського диктатора Башара Асада США пом'якшили санкції проти країни. Вашингтон тимчасово скасував обмеження на деякі фінансові операції з державними установами Сирії, на розрахунки за енергоресурси, а також на грошові перекази через Центральний банк Сирії.

Також повідомлялось, що глави МЗС Німеччини та Франції вперше після падіння режиму Асада прибули до Сирії. Анналена Бербок та її французький колега Жан-Ноель Барро провели перемовини з теперішнім лідером Сирії Ахмедом Аш-Шараа.

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