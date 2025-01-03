Таким чином Європа намагається налагодити зв'язки з Сирією та зменшити вплив Путіна на країну у майбутньому.

Європейський Союз намагається покращити зв'язки з новими лідерами Сирії та зменшити вплив Росії на зруйновану війною країну. Першим кроком для цього став візит міністрів закордонних справ Німеччини та Франції до Дамаска, пише Bloomberg.

Зокрема 3 грудня Анналена Бербок та її французький колега Жан-Ноель Барро проводять перемовини з теперішнім лідером Сирії Ахмедом Аш-Шараа.

"Вони є найбільш високопоставленими західними чиновниками, які відвідали Сирію після того, як ісламістське угрупування Аль-Шараа "Хайят Тахрір Аш-Шам" повалило президента Сирії Башара Асада минулого місяця", - підкреслили у виданні.

За словами Бербок, ЄС хоче допомогти Сирії досягти "інклюзивної, мирної передачі влади" і зусиль з відновлення. Вона додала, що цей шлях буде "кам'янистим".

"Новий початок може бути лише тоді, коли нове сирійське суспільство надасть усім сирійцям, жінкам і чоловікам, незалежно від етнічної чи релігійної приналежності, місце в політичному процесі, надасть права і забезпечить захист", - наголосила міністр закордонних справ Німеччини у своєму електронному листі, який було надіслано перед візитом.

У Bloomberg пояснили, що для Берліна відносини з "Хайят Тахрір Аш-Шам" мають особливе значення, адже у країні хочуть, аби близько мільйон сирійців, які мігрували в Німеччину під час правління Асада, повернулися назад на батьківщину.

"Ми знаємо, звідки HTS (Хайят Тахрір Аш-Шам) походить в ідеологічному плані, що вона робила в минулому. Попри весь скептицизм, ми не повинні втратити можливість підтримати народ Сирії на цьому важливому перехресті", - додала Бербок.

Крім того, глава МЗС Німеччини закликала РФ відмовитися від військової присутності в Сирії. Також вона звинуватила російського диктатора Володимира Путіна в тому, що він покривав злочини режиму Асада під час громадянської війни в Сирії.

"Сирійський народ не забуде масові бомбардування і порушення прав людини. Німеччина та її міжнародні партнери також віддані тому, щоб внутрішній сирійський процес не був порушений ззовні", - наголосила Бербок.

Сирія і Україна - останні новини

Раніше президент України Володимир Зеленський прокоментував візит української делегації до Сирії. Він зазначив, що за його дорученням міністр закордонних справ України Андрій Сибіга разом із міністром аграрної політики та продовольства Віталієм Ковалем відвідали Дамаск.

"Ми підтримуємо сирійський народ у його прагненні подолати десятиліття диктаторського правління та відновити стабільність, безпеку й нормальне життя в Сирії", - підкреслив Зеленський.

Водночас очільник української розвідки Кирило Буданов інтригуюче прокоментував події у Сирії. За його словами, Україна могла докластися до падіння диктаторського режиму в Сирії, який був на стороні Росії.

"Всі попрацювали над цим. Турки попрацювали. Можливо, і ми десь поряд проходили. Багато хто працював для того, щоб цей режим впав, і нормальне населення Сирії, яке абсолютно далеко не все було проасадівське, просто видихнуло і отримало, як то кажуть, надію на нове нормальне життя, що зрештою і сталося", - сказав він.

Вас також можуть зацікавити новини: