У корабля РФ біля Сирії протікають баки з пальним, - ГУР

З евакуацією військового майна морським шляхом у росіян виникли проблеми ― дозвіл кораблям РФ зайти у порт Тартус досі відсутній.

У російського корабля біля Сирії протікають баки з пальним. Водночас РФ продовжує перекидати озброєння та військову техніку з Сирії до Лівії за допомогою авіації, повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

За даними ГУР, російським солдатам наказали спалити усі військові машини, які перебувають у непрацездатному стані та потребують ремонту. З евакуацією військового майна морським шляхом у росіян виникли проблеми ― дозвіл кораблям РФ зайти у порт Тартус досі відсутній.

"9 січня 2025 року російський контр-адмірал Варфоломєєв Валєрій Владіміровіч здійснив чергову безуспішну спробу домовитись - його не допустили до переговорів", - сказав він.

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Також в ГУР зазначили, що суховантаж Sparta і два великих десантних кораблі РФ "Вван Ґрєн" та "Алєксандр Отраковскій" перебувають на зовнішньому рейді порту Тартус. На "Отраковскому" виникли проблеми з опріснювачем води та почали протікати другий і третій баки з пальним.

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Як повідомляв УНІАН, учора, 8 грудня, командування сирійської армії повідомило офіцерів про падіння режиму президента Башара Асада. Згодом у Росії заявили, що Асад мирно залишив посаду президента і покинув Сирію.

Як зазначають аналітики ISW, після падіння режиму Асада Путін може втратити свої військові бази в Сирії, і це загрожує Кремлю серйозними наслідками. За оцінкою аналітиків, втрата російських баз у Сирії, імовірно, порушить російську логістику, а також її зусилля з поповнення запасів і ротацію Африканського корпусу. Особливо удару зазнають операції РФ і проектування сили в Лівії та країнах Африки на південь від Сахари.

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