У Вашингтоні обіцяють подивитися, як поводитиметься нова влада країни.

США пом'якшили санкції проти Сирії після зміни влади в цій країні. Про це повідомляє Міністерство фінансів США.

Зокрема Вашингтон тимчасово скасував обмеження на деякі фінансові операції з державними установами Сирії, на розрахунки за енергоресурси, а також на грошові перекази через Центральний банк Сирії (окрім тих, що здійснюються в інтересах Росії або Ірану).

"Сьогодні Управління з контролю за іноземними активами міністерства фінансів США випустило генеральну ліцензію Сирії (GL 24), розширюючи дозволи на діяльність і транзакції в Сирії після 8 грудня 2024 року. Цей дозвіл видано на шість місяців, оскільки уряд США продовжує стежити за розвитком ситуації на місці", - йдеться в заяві.

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Ліцензія GL 24 діє щодо угод з урядовими установами в Сирії після 8 грудня 2024 року. Зокрема, дозволені угоди з нафтою, нафтопродуктами, природним газом та електроенергією, а також з особистими грошовими переказами в країну.

"Кінець жорстокого і репресивного правління Башара аль-Асада за підтримки Росії та Ірану дає унікальну можливість для Сирії та її народу відновитися. У цей перехідний період Міністерство фінансів продовжуватиме підтримувати гуманітарну допомогу та відповідальне управління в Сирії", - сказав заступник міністра фінансів США Воллі Адейемо.

Ситуація в Сирії: останні новини

Як писав УНІАН, наприкінці грудня глава МЗС України Андрій Сибіга здійснив візит до Сирії і зустрівся з новим фактичним керівником країни Ахмедом аль-Шараа. Обговорювалися плани співробітництва, зокрема питання поставок українського продовольства до Сирії.

Слідами Сібіги до Сирії приїхали й дипломати Німеччини та Франції. Однак цей візит обернувся скандалом. Новий керівник Сирії, відомий своїми жорсткими релігійними поглядами, відмовився потиснути руку міністерці закордонних справ ФРН Анналені Бербок. Низка сирійських ЗМІ заблюрили її на протокольних фотографіях з цієї зустрічі.

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