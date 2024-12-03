Південний фланг кремлівського правителя може бути підірваний.

Світова спільнота може сприйняти події у Сирії позитивно, якщо це прискорить припинення вогню в Україні на умовах Києва.

Про це в колонці для The Telegraph пише полковник армії Великої Британії у відставці Геміш де Бреттон-Гордон. За його словами, не можна виключати, що ісламістське угруповання "Хайят Тахрір аш-Шам" підірве південний фланг Росії, прийшовши таким чином на допомогу Україні та Заходу:

"Тим часом, як битва на Курській дузі стала фатальним перегином Гітлера в 1943 році, так і Сирія може стати небезпечним випадком перегину для Путіна в 2024 році. Сучасний тиран так само хоче керувати Європою та її околицями. Сирія є південним флангом Путіна і має стратегічно важливий порт Тартус, за порятунок якого він повинен боротися".

Військовий нагадав, що "Хайят Тахрір аш-Шам" визнана терористичною ООН і де-факто Вашингтоном та Лондоном, однак у 2016 році вона цуралася Аль-Каїди та ІДІЛ і, схоже, не має на меті встановити халіфат або уряд на кшталт Талібану. Старі контакти повідомили йому, що поряд з угрупованням діють "помірковані групи", які хочуть нової "арабської весни" для жителів Сирії.

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"Це не ідеальний світ. Але якщо ситуація в Сирії може прискорити припинення вогню на умовах Зеленського в Україні, і навіть, можливо, призведе до більш справедливої Сирії, тоді я прошепочу те, що, як я очікую, думають багато західних урядів: що це, ймовірно, позитивний розвиток подій".

Війна у Сирії

Нагадаємо, наприкінці листопада сирійські опозиційні угруповання пішли у масштабний наступ на проурядові сили Сирійської арабської армії у західній частині провінції Алеппо.

В українській розвідці повідомили, що для росіян ситуація у Сирії лише погіршується, їхні сили змушені залишати країну.

У Ірані вже заявили, що готові розглянути можливість введення своїх військ у Сирію, але якщо про це проситиме уряд.

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