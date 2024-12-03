Українська розвідка оприлюднила нові деталі щодо ситуації в Сирії.

Особовий склад російського військового контингенту у Сирії перебуває у пригніченому стані через успіхи опозиційних сил ― захоплення Алеппо, бойові дії у районі Хами та просування до Хомса. Про це інформує Головне управління розвідки Міноборони України.

Зазначається, що урядова сирійська армія та військові підрозділи держави-агресора Росії зазнають значних втрат, тікають з позицій, залишають озброєння й техніку ― відступ має хаотичний характер.

Згідно з даними розвідки, до міста Хама, де відбуваються бойові зіткнення, терміново відправляють арабсько-російських перекладачів.

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"Вочевидь, для потреб офіцерів ЗС РФ, які намагаються привести до тями війська Башара Асада", - зауважує ГУР.

Також повідомляється, що планові ротації російських військ у Сирії призупинені.

"На підмогу у близькосхідну країну московські вожді вирішили надіслати найманців із "приватних військових компаній" ― очікується прибуття бойовиків, ймовірно, із так званого "Африканського корпусу", - інформує розвідка.

Ситуація у Сирії

Як повідомляв УНІАН, на думку військового аналітика Івана Ступака, чим сильніше РФ буде чіплятися за те, що відбувається в Сирії, тим краще буде для України.

До прикладу, за його поясненням, якщо росіяни заберуть свою авіацію для захисту в Сирії, то буде менше прилітати КАБів по Харкову, Сумах, інших територіях та позиціях ЗСУ.

Як відомо, загострення ситуації в Сирії почалось наприкінці минулого місяця. Повстанці виступили проти діючого режиму президента Башара Асада, який перетворив країну на полігон, зокрема для російського та іранського режимів.

В ході розпочатого раптового наступу антиурядові сили захопити щонайменше 15 населених пунктів і дійшли до Алеппо - другого за величиною міста країни.

30 листопада в уряді Сирії заявили, що армія "тимчасово" залишила Алеппо, пояснивши це необхідністю підготуватись до контрнаступу. Повідомлялось, що у запеклих боях з повстанцями в Алеппо та Ідлібі армія втратила десятки солдатів.

Українська розвідка інформувала, що опозиційні до підтримуваного росією режиму Асада сили активно просуваються на південь країни, відбулись перші міські бої у містах Хама, Хомс та Сувейда.

В ГУР повідомили, що військовий контингент держави-агресора Росії втік із Хами та евакуювався до бази "Хмеймім". Керівник розташованого у Хмеймімі координаційного штабу росіян генерал-полковник Алєксандр Журавльов констатував, що ситуація вийшла з-під контролю режиму Асада.

У зв’язку з заворушеннями Дамаск аврально почали залишати російські військові та дипломати. Також росіяни втекли із військової бази в місті Хан-Шейхун, залишивши там значний арсенал озброєнь та техніки.

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