У Москві заявили, що розмову ініціював Будапешт.

Під час візиту угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана до Києва очільники МЗС Росії та Угорщини провели телефонну розмову.

У Міністерстві закордонних справ РФ заявили, що розмова Сергія Лаврова та Петера Сіярто відбулася з ініціативи угорської сторони. Вони обговорили актуальні питаня міжнародного порядку денного та війну в Україні. Росіяни заявляють, що міністри наголосили на необхідності "безумовного забезпечення Києвом прав усіх національних меншин".

"Дано високу оцінку досягнутому рівню російсько-угорського політичного діалогу. Акцентовано, що двостороння взаємодія, незважаючи на вкрай непросту міжнародну обстановку, продовжує поступально розвиватися в дусі здорового прагматизму і взаємної вигоди", - йдеться у повідомленні. Відео дня

Зустріч Орбана та Зеленського

Як повідомляв УНІАН, сьогодні до Києва прибув угорський прем'єр Віктор Орбан, відомий своїми скандальними заявами про Україну.

Президент Володимир Зеленський заявив, що вони говорили про торгівлю та транскордонну співпрацю, а також обговорили гуманітарні, інфраструктурні й енергетичні питання.

Орбан сказав журналістам, що сторони хочуть "закрити усі попередні суперечки" та зосередитися на майбутньому. Водночас він запропонував Україні припинити вогонь та почати переговори з РФ.

Нагадаємо, що Путін називав умовою для перемовин повну відмову України від чотирьох областей, зняття санкцій проти Росії, а також нейтральний статус для неї.

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