Буде перевірено, чи не порушив Хегсет правила, що стосуються секретної інформації.

Внутрішній наглядовий орган Міністерства оборони США почав розслідування у зв'язку з використанням главою відомства Пітом Хегсетом чату Signal для обговорення важливої військової інформації.

Як пише The Hill, під час розслідування буде з'ясовано, "чи дотримувався Хегсет політики Міністерства оборони", коли використовував груповий чат для обговорення деталей удару по Ємену минулого місяця.

Крім того, буде також перевірено, чи не порушив Хегсет будь-яких правил, що стосуються секретної інформації. Критики стверджують, що подробиці, якими він поділився, включали секретні матеріали, що сам Хегсет заперечує.

Відео дня

Як зазначає видання, наглядовий орган почав розслідування після запиту лідерів сенатського Комітету зі збройних сил.

"Після того як міністр Хегсет поставив під загрозу національну безпеку в груповому чаті, Трамп [Білий дім] спробував оголосити "справу закрито". Я працював на двопартійній основі, щоб забезпечити незалежне розслідування. Сьогодні справу відкрито", - написав член комітету сенатор Джек Рід у соціальній мережі X.

Скандал із чатом Signal

Як писав УНІАН, нещодавно у США розгорівся скандал, пов'язаний із випадковим додаванням журналіста The Atlantic Джеффрі Голдберга в секретний груповий чат у месенджері Signal. У цьому чаті високопоставлені чиновники адміністрації президента Дональда Трампа обговорювали деталі військових ударів по єменських повстанцях-хуситах. Серед учасників чату були віцепрезидент Джей Ді Венс, міністр оборони Піт Хегсет, держсекретар Марко Рубіо та інші ключові фігури.

Крім того, ЗМІ писали, що в одному з таких чатів у Signal обговорювали війну в Україні. Росіяни могли отримати конфіденційну інформацію про це.

Вас також можуть зацікавити новини: