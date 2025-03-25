Чат, у якому велося обговорення цих авіаударів був надсекретним, тож така комунікація не могла відбуватися через неурядовий месенджер.

Високопосадовці з національної безпеки адміністрації Дональда Трампа обговорювали секретні плани авіаударів по хуситах у Ємені через неурядовий месенджер Signal. До чату помилково додали журналіста The Atlantic Джеффрі Голдберга, пише The Wall Street Journal.

"Це жалюгідно"

Обговорення тривало кілька днів і містило дані про зброю, цілі та час ударів. Голдберг випадково отримав доступ до переписки та оприлюднив її.

Експерти назвали використання Signal грубим порушенням безпекових процедур для секретної інформації. Інцидент також висвітлив внутрішні розбіжності в адміністрації Трампа.

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Віце-президент Джей Ді Венс скептично ставився до удару, вказуючи, що він більше вигідний Європі, ніж США.

"40% європейської торгівлі залежить від Суецького каналу, тоді як для США це не є критичним", - писав він.

Венс також попереджав про можливе зростання цін на нафту та заявив: "Я просто ненавиджу знову рятувати Європу".

Міністр оборони Піт Гегсет і радник Білого дому Стівен Міллер погодилися з Венсом щодо Європи. "Це жалюгідно", - написав Гегсет, хоча підтримав негайні удари, щоб не виглядати "нерішучими".

Міллер запропонував компенсацію США від Європи та Єгипту за операцію: "Якщо США успішно відновлять свободу судноплавства, потрібно отримати економічну вигоду".

Трамп розлючений

Радник з національної безпеки Майк Волц після перших ударів надіслав у чат фото вибуху з американським прапором. Трамп розлютився через витік інформації й запитав: "Як Волц міг бути таким необережним?"

Водночас прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що президент "як і раніше довіряє команді".

Рада національної безпеки підтвердила автентичність чату, назвавши його "прикладом продуманої координації". У групі Signal брали участь 18 осіб, включаючи керівників ЦРУ, Мінфіну та держсекретаря Марко Рубіо.

Signal - неурядовий додаток, що суперечить стандартним протоколам безпеки. Джон Болтон, колишній радник Трампа, засудив його використання: "Це жахливо".

Колишні чиновники адміністрації назвали витік випадковою, але не критичною помилкою. Посол Гордон Сондленд заявив, що Signal є безпечним, як і деякі урядові системи.

Гегсет у відповідь на витік анонсував поліграфні перевірки щодо "несанкціонованого розкриття" інформації. Водночас за дві години до удару він сам відправив у чат дані про цілі, зброю та час атаки.

Голдберг спершу сумнівався в автентичності чату: "Я не думав, що це реально. Потім почали падати бомби".

Палата представників не дала чіткої відповіді щодо покарання Уолтса. Сенатор Джек Рід назвав ситуацію "однією з найбільш кричущих помилок безпеки".

Удари США по хуситах

Нагадаємо, що військова кампанія США проти хуситів триває з 15 березня, спрямована на зупинку атак повстанців на судна в Червоному морі. Напади хуситів, що почалися у 2023 році у відповідь на війну в Газі, значно скоротили судноплавний трафік у регіоні.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що віддав наказ про нанесення "рішучих і потужних" ударів США по повстанцях-хуситах в Ємені. Як пише The Wall Street Journal, він заявив, що "пекло обрушиться", щоб протистояти операціям повстанців. За словами Трампа, удари триватимуть, поки хусити не припинять напади на морські судна біля узбережжя.

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