Глава литовського МЗС зазначив, що країни Балтії не довіряють Китаю "посередництво для миру в Україні".

У Європі набирає обертів скандал через заяву посла Китаю у Франції Лу Шайє про суверенітет колишніх радянських республік. На зухвалі слова китайського дипломата відреагували в Литві.

Міністр закордонних справ країни Габріелюс Ландсбергіс зазначив, що подібні заяви - одна з причин, чому країни Балтії не довіряють Китаю.

"Якщо хтось досі дивується, чому країни Балтії не довіряють Китаю "посередництво для миру в Україні", то ось китайський посол, який стверджує, що Крим - це Росія, а кордони наших країн не мають законної основи", - написав глава зовнішньополітичного відомства Литви у своєму Twitter-акаунті.

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Скандал через слова посла Китаю у Франції - що відомо

Посол Китаю у Франції Лу Шайє засумнівався в суверенітеті республік, що входили до складу СРСР. За його словами, нібито ці країни "не мають ефективного статусу в міжнародному праві".

Крім того, дипломат заявив, що питання Криму "залежить від того, як сприймати проблему", додавши, що "це не так просто", а півострів був "російським спочатку".

На цю заяву відреагував посол України у Франції Вадим Омельченко. Він зазначив, що "радянської імперії більше не існує, а історія рухається вперед".

Крім того, глава МЗС Естонії Маргус Тсахкна обурився подібними висловлюваннями китайського дипломата. У зв'язку з цим на килим викликали посла Китаю в Естонії.

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