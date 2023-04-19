Вона зазначила, що оцінити їх справжність дуже важко.

За допомогою візитів Путіна на окуповані території російська пропаганда хоче зіставити його з президентом України Володимиром Зеленським і надихнути демотивовану армію.

Таку думку висловила прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте в розмові з журналістами, пише LRT. За її словами, оцінити справжність візитів російського президента на окуповані території складно через агресивну російську пропаганду.

"Кажуть, що він колись був у Маріуполі, хтось каже, що, можливо, це не він. Що тут оцінювати. Мені здається, тут є деяка спроба зобразити, що Володимир Путін хоч у чомусь такий же жорсткий, як Володимир Зеленський, який їде на передову і зустрічається з солдатами біля лінії фронту, тим самим показуючи підтримку своїм солдатам і простому народу України, який бореться в цій війні", - сказала Шимоніте.

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Вона зазначила, що президент РФ "ніби більше сидить у бункері". "Я думаю, що це спроба показати підтримку вже демотивованій російській армії, яка чекає українського контрудару", - резюмувала вона.

Візити Путіна на окуповані території

Нагадаємо, що 18 березня повідомлялося, що Путін приїхав до окупованого Криму у річницю його окупації військами РФ.

Пізніше російські пропагандисти заявили, що Путін приїхав до Маріуполя. Візит відбувся вночі, було опубліковано відео, де він нібито їде в машині. Також відбулася зустріч з групою людей, які дякували російському диктатору "за перемогу" та надання квартир у зруйнованому місті.

Вже 18 квітня пропаганда РФ заявила, що Путін нібито побував на окупованих територіях Херсонської та Луганської областей.

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