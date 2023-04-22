Український дипломат Вадим Омельченко нагадав, що "радянської імперії більше не існує".

Посол Китаю у Франції Лу Шайє поставив під сумнів суверенітет колишніх радянських республік, в тому числі і України. Український дипломат Вадим Омельченко жорстко відповів на випад китайського колеги.

Так, офіційний представник Пекіна заявив, що колишні радянські країни "не мають ефективного статусу в міжнародному праві", тому що немає відповідної міжнародної угоди, яка б ратифікувала їх статус.

Крім того, він заявив, що питання Криму "залежить від того, як сприймати проблему", додавши, що "це не так просто", а півострів був "російським спочатку".

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На скандальні заяви китайського дипломата відреагував посол України у Франції Вадим Омельченко. Він припустив, що у представника Пекіна проблеми з географією.

"Або є очевидні проблеми з географією. Або такі заяви йдуть врозріз з позицією китайської столиці "щодо зусиль з відновлення миру в Україні на основі міжнародного права і цілей і принципів Статуту ООН", - написав Омельченко у своєму Twitter-акаунті.

При цьому він вказав, що питання "Кому належить Крим?", як завжди, виявилося показовим. Також він додав, що "радянської імперії більше не існує, а історія рухається далі".

"Наступного разу добре було б розширити його питанням "Кому належить Владивосток?". Тут немає місця двозначності. Крим – це Україна", - зазначив український дипломат.

Позиція Китаю щодо війни в Україні - останні новини

Офіційний Пекін нібито тримає нейтралітет у питанні війни Росії проти України. Китай відмовився допомагати будь-якій зі сторін, але в ЗМІ з'явилася інформація про таємні поставки китайського озброєння Москві. У Пекіні заперечують подібні заяви.

Крім того, китайський лідер Сі Цзіньпін відвідав Москву, де зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним. При цьому він не провів переговори з президентом України Володимиром Зеленським.

Також Китай представив "мирний план" щодо врегулювання конфлікту в Україні, який закликав поважати суверенітет всіх країн, та в ньому нічого не говорилося про виведення російських військ з України.

Крім цього, міністр оборони Китаю Лі Шанфу похвалив Путіна за "сприяння миру в усьому світі" під час їхньої зустрічі в Кремлі.

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