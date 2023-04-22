Глава естонського МЗС обурений сумнівом представника Пекіна в суверенітеті його країни.

Естонія відреагувала на слова посла Китаю у Франції Лу Шайє, який засумнівався в суверенітеті країн колишнього Радянського союзу. У МЗС країни викликали місцевого представника Пекіна для пояснень.

Глава естонського зовнішньополітичного відомства Маргус Тсахкна заявив, що шкодує через таку позицію китайського дипломата.

"Сумно, що представник Китайської народної республіки дотримується таких поглядів. Така позиція незрозуміла", - цитує главу МЗС Естонії видання Delfi

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Скандал через слова посла Китаю у Франції - що сказав дипломат

Посол Китаю у Франції Лу Шайє поставив під сумнів суверенітет колишніх радянських республік. Він заявив, що ці країни "не мають ефективного статусу в міжнародному праві", тому що немає відповідної міжнародної угоди, яка б ратифікувала їх статус.

Крім того, він заявив, що питання Криму "залежить від того, як сприймати проблему", додавши, що "це не так просто", а півострів був "російським спочатку".

На цю заяву вже жорстко відреагував посол України у Франції Вадим Омельченко. Він зазначив, що "радянської імперії більше не існує, а історія рухається далі".

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