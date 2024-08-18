У відомстві підкреслили, що федеральний уряд підтримує Україну.

Посол України у Німеччині Олексій Макєєв закликає уряд ФРН не скорочувати військову допомогу Києву. Про це він сказав у коментарі виданню Bild.

За словами дипломата, безпека Європи залежить від політичної волі Німеччини продовжувати відігравати провідну роль у підтримці України.

"Ми сподіваємося, що німецький уряд знайде шляхи фінансування наших спільних потреб у сфері безпеки на цей рік і що Бундестаг твердо і чітко висловиться щодо бюджету на 2025 рік", – зазначив Макєєв. Відео дня

Він попередив, що витрати будуть набагато вищими, якщо Україна програє у війні.

У свою чергу Міністерство фінансів Німеччини відреагувало на поширену в ЗМІ інформацію про те, що Берлін не має наміру наступного року надавати Україні допомогу. У відомстві наголосили, що допомога з боку Німеччини у майбутньому буде частково перенесена на міжнародні програми. Про це повідомляє "Суспільне", яке отримало відповідь від німецького міністерства на свій запит щодо цього питання.

Зокрема йдеться про рішення країн G7 виділити Україні кредити на 50 мільярдів доларів коштом заморожених російських активів.

У відомстві підкреслили, що федеральний уряд підтримує Україну у фінансуванні та оснащенні військовою технікою таким чином, як це не робить жоден інший європейський партнер. Це доводить стаття "Модернізація" у федеральному бюджеті на 2024 року та цільові асигнування на наступні роки.

"Федеральне міністерство фінансів готове розглянути можливість короткострокового надання додаткових коштів до того часу. Для цього, однак, додаткові потреби мають бути чітко визначені та зрозумілі, щоб відповідати всім бюджетним правилам і на цій основі можна було звернутися до Бундестагу з проханням про надання дозволу", - зауважили у Мінфіні ФРН.

У міністерстві підкреслили, що ще не отримали жодного конкретного повідомлення про вимоги.

"Тому ані розгляд, ані рішення не можуть бути прийняті", - зауважили у повідомленні.

Допомога Німеччини Україні - останні новини

Напередодні МЗС України зробило коментар щодо "припинення" військової допомоги ФРН Україні. Там зазначили, що рівень підтримки Києва на наступний рік буде відомий лише після затвердження бюджету.

Раніше німецьке видання Frankfurter Allgemeine Zeitung повідомлио, що Німеччина різко скорочує видатки на військову допомогу Україні. За даними ЗМІ, наступного року видатки скоротять удвічі, а потім і вдестеро.

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