За словами міністра оборони Словаччини, його країна натомість надає Україні гуманітарну, цивільну та технічну нелетальну допомогу.

Новий міністр оборони Словаччини Роберт Калінак заявив, що його країна більше не постачатиме зброю зі своїх складів Україні. Як повідомляє TASR, про це він заявив під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у Брюсселі.

Новий глава Міноборони зазначив, що Словаччина буде працювати над посиленням потенціалу своїх збройних сил для забезпечення безпеки своїх громадян.

"Ми пропонуємо Україні досить широкий спектр гуманітарної, цивільної та технічної нелетальної допомоги і в майбутньому не будемо надавати військову допомогу", - зазначив Калінак.

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Допомога Україні від Словаччини

Раніше уряд Словаччини не затвердив чотирнадцятий пакет військової допомоги Україні на суму 40,3 мільйона євро.

У пакет повинні були увійти: 4 мільйони одиниць патронів калібру 7,62 мм, 5172 одиниць великокаліберних боєприпасів для гармат калібру 125 мм, 140 ракет для системи протиповітряної оборони "Куб", вісім мінометів і 1200 мін.

Це сталося після приходу до влади нового глави уряду країни Роберта Фіцо, який ще до перемоги на парламентських виборах обіцяв припинити військову підтримку України.

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