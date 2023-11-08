Уряд не затвердив 14-й пакет допомоги на суму 40,3 мільйона євро.

Уряд Словаччини не затвердив чотирнадцятий пакет військової допомоги Україні на суму 40,3 мільйона євро після обіцянки "нового" очільника уряду Роберта Фіцо скасувати підтримку.

Відповідну пропозицію про надання допомоги подавало на розгляд урядовців колишнє керівництво Міністерства оборони Словацької Республіки, зазначає TASR.

До пакету мали увійти: 4 мільйони одиниць набоїв калібру 7,62 мм, 5172 одиниць великокаліберних боєприпасів для гармат калібру 125 мм, 140 ракет для системи протиповітряної оборони "Куб", вісім мінометів та 1200 мін.

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Загалом за період повномасштабної війни Словаччина надала Україні 671 мільйон євро військової допомоги та затвердила 13 відповідних пакетів.

У вересні в Словаччині пройшли нові парламентські вибори, більшість отримала партія Smer політика Роберта Фіцо, який відомий своєю риторикою на підтримку Росії. Він вже вкотре й очолив уряд Словаччини.

Глава МЗС Словаччини різко висловився про завершення війни

6 листопада під час прес-конференції в Празі очільник МЗС Словаччини Юрай Бланар, який вже зарекомендував себе низкою "антиукраїнських" висловлювань, зробив нову спірну заяву про війну в Україні.

Він заявив, що Україна не має шансу завершити протистояння с Росією воєнним шляхом. Таким чином уряд Словаччини знову закликав Київ "скласти зброю" та сісти за один стіл перемовин с Росією. Як відомо, президент України не бачить такої можливості, поки лідером РФ являється Володимир Путін.

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