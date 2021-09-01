З 200 тисяч отриманих доз вакцини були використані тільки 40 тисяч.

Міністерство охорони здоров'я Словаччини попередило громадян про те, що 31 серпня було останнім днем, коли можна було ввести другу дозу російської вакцини від коронавірусу "Супутник V".

Про це йдеться на сайті МОЗ.

Зазначається, що цей день - останній перед закінченням терміну придатності препаратів.

Читайте такожСловаччина дозволить використання "Sputnik V" після скандалу з "дивною вакциною"Застосовувати "Супутник V" у Словаччині почали 7 червня. Зробити ним щеплення висловили бажання понад 15 тис. жителів республіки, зокрема віце-прем'єр і глава Мінфіну Ігор Матович, який під час перебування прем'єром і уклав договір про постачання російської вакцини.

З 200 тис. отриманих доз вакцини були використані тільки 40 тис. і більше її не закуповуватимуть.

Купівля потай від інших партій коаліції несхваленої в ЄС російської вакцини викликала справжню політичну кризу в Словаччині. В результаті уряд Матовича розпався, а сам він залишився без крісла прем'єра.

Крім того, виявилося, що вакцина, яку закупила Словаччина, відрізнялася від тієї, яка отримала позитивні висновки в публікації авторитетного видання The Lancet.

Автор: Станислав Кожемякин